Зеленський віддає в заручники агресору 40-мільйонну націю – Ляшко (ВІДЕО)

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Олег Ляшко представив нову порцію критики в бік Володимира Зеленського. Радикал не привітав спосіб проведення обміну полоненими.
Новину передає «Преса України».
Політик Олег Ляшко, який не потрапив у Раду, записав чергове відео. Так, він вирішив прокоментувати обмін полоненими між Україною та Росію. За його словами, обмін відбудеться 7 вересня.
Радикал зазначив, що на тлі такого ходу подій було звільнено екс-начальника ППО так званої «ДНР» Володимира Цемаха.
«Коли викрадали цього терориста, постраждали наші військовослужбовці», - заявив Ляшко, назвавши імена людей, які загинули під час спецоперації.
За словами Ляшка, ця історія вкотре підтверджує, що в Україні немає незалежних судів. Не забув Ляшко також про президента Володимира Зеленського. Радикал зазначив, що Зеленський намагається звільнити 30 заручників, взамін віддавши всю країну.
«Безумовно, треба зробити все, щоб звільнити наших заручників. Але яка ціна питання? Під загрозую продовження антиросійських санкцій. Під загрозою взагалі судовий процес по MH17», - заявив він.
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