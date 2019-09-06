Гонконгський майдан: Активісти підняли прапор України

Аня Мартинюк 06 вересня 2019, 09:25

Протести у Гонконзі не втихають. Крім того, натхненні Революцією гідності в Україні активісти підняли український стяг.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 вересня, стало відомо, що під час протестів у Гонконзі активісти засвітили державний прапор України. Про це розповів фотограф Стентон Шарп, який й оприлюдниф фото доказ.

Як зазначається, український прапор для активістів є символом власної боротьби за демократію. Нагадаємо, раніше протестувальникам показали фільм про український Майдан. Його транслювали прямо на вулицях.

Як повідомлялось раніше, протести розпочалися в Гонконзі після запропонованого владою законопроекту, який дозволив би видавати ймовірних правопорушників КНР і навіть більше - застосовувати до них смертну кару. Після протестів законопроект був знятий, однак люди продовжують заявляти про свої права.