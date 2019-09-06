Україна відчула радіаційний подих з РФ - еколог

Аня Мартинюк 06 вересня 2019, 08:52

Після вибуху поблизу Архангельська радіаційно забруднене повітря розповсюдилось на ряд країн. На жаль, Україна теж є в цьому списку.

Новину передає «Преса України».

Керівник проекту енергетичного відділу російського Greenpeace Рашид Алімов заявив, що вибух поблизу Архенгельська, який забрав життя щонайменше 5 осіб та викликав поширення радіації, призвів до забруднення повітряних мас.

За його словами, такий хід подій може свідчити про збільшення ризику поширення онкологічних захворювань. Він також наголосив, що було зафіксовано підвищення гамма-фону в приблизно 20 раз.

Тим часом у Росспоживнагляді заявляють, що викид був незначний, чому екологи, звісно не вірять, зазначивши, що у зоні ризику наразі ряд країн. В тому числі й Україна.

Нагадаємо, 8 серпня в Архангельській області прогримів вибух. За даними росЗМІ, він був викликаний через роботи, пов'язані з інженерно-технічним супроводом ізотопних джерел живлення. Американські ЗМІ ж зазначили, що у РФ хотіли підняти з моря затонулу ракету.