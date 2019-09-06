Демі Роуз обрала спокусливий одяг з нагоди Burning Man

Аня Мартинюк 06 вересня 2019, 08:13

Фото-зірка Демі Роуз прикрасила собою свято Burning Man. Знаменитість обрала два екзотичні костюми.

Новину передає «Преса України».

Британка Демі Роуз поділилася фотографіями, на яких вона позувала у спокусливому бікіні, оздобленому золотом. Також зірка постала в образі «металевого андроїда» зі срібною перукою, дзеркальним корсетом та сітчатими черевиками. Такі наряди вона обрала для щорічного фестивалю Burning Man.

«Моє перше спалення. Завжди мріяла сюди потрапити», - зазначила вона, натякаючи на назву фестивалю.

Нагадаємо ,Burning Man - це тижневий фестиваль, що проводиться в Блек-Рок-Сіті, штат Невада. До слова, цьогоріч поліція заарештувала на фестивалі 58 осіб, що на 14 осіб більше, ніж минулого року.