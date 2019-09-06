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Фото-зірка Демі Роуз прикрасила собою свято Burning Man. Знаменитість обрала два екзотичні костюми.
Новину передає «Преса України».
Британка Демі Роуз поділилася фотографіями, на яких вона позувала у спокусливому бікіні, оздобленому золотом. Також зірка постала в образі «металевого андроїда» зі срібною перукою, дзеркальним корсетом та сітчатими черевиками. Такі наряди вона обрала для щорічного фестивалю Burning Man.
«Моє перше спалення. Завжди мріяла сюди потрапити», - зазначила вона, натякаючи на назву фестивалю.
Нагадаємо ,Burning Man - це тижневий фестиваль, що проводиться в Блек-Рок-Сіті, штат Невада. До слова, цьогоріч поліція заарештувала на фестивалі 58 осіб, що на 14 осіб більше, ніж минулого року.
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08:13: Демі Роуз обрала спокусливий одяг з нагоди Burning Man
07:37: До зустрічі в пеклі: Депутат Бужанський попрощався з Супрун
07:01: Влада Харкова вирішила заборонити парад геїв та лесбійок
13:19: Ураган Доріан залишив 20 загиблих та продовжив руйнівний шлях в бік Америки
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