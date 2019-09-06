До зустрічі в пеклі: Депутат Бужанський попрощався з Супрун

Аня Мартинюк 06 вересня 2019, 07:37

Депутат ВРУ звернув увагу на довгоочікуване звільнення Уляни Супрун та її прощальні слова. Так, він іронічно відреагував на подію.

Новину передає «Преса України».

Депутат від партії Володимира Зеленського «Слуга народу» Максим Бужанський прокоментував на своїй сторінці у соцмережі прощальні слова американки Уляни Супрун.

«I'll be back, грайливо попрощалася Уляна Супрун, мабуть не знайшовши вдалих аналогів на держмові. Підказую дівчині - До зустрічі в пеклі. Інших варіантів камбека не бачу», - зазначив він.

Нагадаємо, одіозну медреформаторку Уляну Супрун було звільнено 4 вересня. На її місце прийшла Зоряна Скалецька.

«Нашій команді вдалося зробити дуже багато. Це реальні відчутні зміни для мільйонів українців. Але попереду ще більше, і ми в жодному разі не збираємося зупинятися. I’ll be back», - такими словами коментувала своє звільнення американка.