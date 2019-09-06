Влада Харкова вирішила заборонити парад геїв та лесбійок

Аня Мартинюк 06 вересня 2019, 07:01

У Міськраді Харкова одноголосно вирішили не дозволити представникам ЛГБТ-спільноти проводити Марш рівності. Організатор акції наголосила, що європейські країни підтримують такі дійства.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 вересня, стало відомо, що на засіданні комісії з проведення заходів у Харкові було озвучено ідею заборонити проводити Марш рівності, який запланували на 15 вересня. Так, міськрада одноголосно вирішила звернутися до суду, щоб заборонити дійство.

Тим часом Анна Шаригіна, організатор «Харьків Прайд», заявила, що захід був підтриманий представниками 8 європейських країн і міжнародні організації. За її словами, проведення маршу підтвердить, що в місті не порушується право на мирні зібрання.

Раніше харківський мер Геннадій Кернес заявив, що звернеться до суду з проханням обмежити «Харків Прайд». Він пояснив такий хід подій тим, що жоден Марш рівності в Україні не проходить спокійно.