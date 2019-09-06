На Черкащині водій BlaBlaCar згвалтував пасажирку

Аня Мартинюк 06 вересня 2019, 06:34

51-річний водій BlaBlaCar напоїв попутницю підозрілою кавою, після чого відвіз в ліс та згвалтував. Поліція за справу взялась неохоче.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 вересня, стало відомо, що водій популярного сервісу BlaBlaCar згвалтував пасажирку. Про це у соцмережі повідомила подруга постраждалої Анастасія Ліпінська. За словами останньої, інцидент мав місце 30 серпня. Водій на ім'я Олександр разом з пасажиркою здійснював рух з Одеси до Черкас.

Відомо, що 51-річний чоловік пригостив попутницю кавою, після якої вона відчула слабкість та почала засинати. Тим не менше по дорозі вона відправляла своєму хлопцю повідомлення, у яких зазначала, що боїться водія. Дівчина також надсилала геолокації.

«Чоловік почав погрожувати їй, що зґвалтує і хвалився своїми контактами в районній поліції, мовляв, дівчина нічого йому не зробить .... Не дочекавшись, поки дівчина втратить свідомість, водій блаблакара відвіз її в ліс і згвалтував», - зазначила Ліпінська.

За попередніми даними, згвалтування відбулось біля Сміли. Постраждала звернулась за допомогою в поліцію і до медексперта. Тим не менше, поліція декілька днів відмовлялась приймати речдоказ – одяг. А згодом й взагалі відмовилась видавати документи про прийняття речдоказів. За даними ЗМІ, поліція все ж відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 152 Кримінального кодексу «Зґвалтування». Особу підозрюваного встановили.

Тим часом у BlaBlaCar відреагували на інцидент.

«Ми були шоковані, дізнавшись про ситуацію, яка трапилася. Це абсолютно неприпустимо, і такі люди безумовно повинні нести відповідальність за свої вчинки. Ми відразу ж зв'язалися зі слідчим Черкаського відділення поліції (Головенец Богдан Сергійович), відповідальним за ведення справи, щоб передати йому дані про водія, який зареєстрував профіль на платформі BlaBlaCar. Ми зібрали всі дані, щоб оперативно їх відправити в поліцію, як тільки отримаємо відповідний запит. Минуло кілька днів, і за станом на 5 вересня поліція ще не відреагувала», - зазначили в компанії.