Ураган Доріан залишив 20 загиблих та продовжив руйнівний шлях в бік Америки

Аня Мартинюк 05 вересня 2019, 13:19

За даними іноземних ЗМІ, кількість загиблих в результаті урагану Доріан продовжує зростати. Наразі відомо про 20 загиблих.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 вересня, стало відомо, що ураган Доріан, який пройшов Багамами, забрав життя уже 20 людей. В Організації Об'єднаних Націй заявили, що 70 000 людей на Багамах потребують негайної гуманітарної допомоги.

«Це один з найпотужніших карибських штормів. Ураган 5 категорії вбив на Багамах щонайменше 20 людей. Влада очікує, що це число збільшиться», - додали в організації.

Прем'єр-міністр Багамських островів Хуберт Мінніс, виступаючи на прес-конференції, зазначив, що коли відступлять повені, стануть відомі масштаби руйнування.

Очікується, що сьогодні, 5 вересня, ураган дістанеться США.