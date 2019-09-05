Ураган Доріан залишив 20 загиблих та продовжив руйнівний шлях в бік Америки

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За даними іноземних ЗМІ, кількість загиблих в результаті урагану Доріан продовжує зростати. Наразі відомо про 20 загиблих.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 5 вересня, стало відомо, що ураган Доріан, який пройшов Багамами, забрав життя уже 20 людей. В Організації Об'єднаних Націй заявили, що 70 000 людей на Багамах потребують негайної гуманітарної допомоги.
«Це один з найпотужніших карибських штормів. Ураган 5 категорії вбив на Багамах щонайменше 20 людей. Влада очікує, що це число збільшиться», - додали в організації.
Прем'єр-міністр Багамських островів Хуберт Мінніс, виступаючи на прес-конференції, зазначив, що коли відступлять повені, стануть відомі масштаби руйнування.
Очікується, що сьогодні, 5 вересня, ураган дістанеться США.
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