У Києві спалили авто невістки Гонтаревої

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У столиці невідомі спалили дотла автомобіль, який належав невістці Валерії Гонтаревої. Мова йде про Audi A7.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 5 вересня, стало відомо, що минулої ночі у центрі Києва невідомі підпалили авто Audi A7. Транспортний засіб згорів дотла. Відомо, що він належав сину банкіра Петра Порошенка, Валерії Гонтаревої. Мова йде про Антона Гонтарева.
Відповідну інформацію надали у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій в місті Києві.
«Виклик про пожежу на вул. Володимирська, 69, що в Голосіївському районі столиці, поступив в ДСНС в 00:15. До місця події були направлені пожежні 4-й Державної пожежно-рятувальної частини. На цей раз у дворі 5-поверхового житлового будинку горів автомобіль марки Audi A7. Уже в 00:31 пожежники ліквідували пожежу», - зазначили у прес-службі.
Валерія Гонтарева підтвердила, що автомобіль належав її родині.
«Поки я перебуваю в госпіталі в Лондоні з важкими травмами, на мою сім'ю сьогодні сталася атака. Сьогодні о першій годині ночі машину сім'ї мого старшого сина облили бензином і спалили під їхнім будинком в центрі Києва. Машина була зареєстрована на мою невістку, яку теж звуть Валерія Гонтарева», - зазначила вона.
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