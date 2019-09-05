У Києві спалили авто невістки Гонтаревої

Аня Мартинюк 05 вересня 2019, 12:58

У столиці невідомі спалили дотла автомобіль, який належав невістці Валерії Гонтаревої. Мова йде про Audi A7.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 вересня, стало відомо, що минулої ночі у центрі Києва невідомі підпалили авто Audi A7. Транспортний засіб згорів дотла. Відомо, що він належав сину банкіра Петра Порошенка, Валерії Гонтаревої. Мова йде про Антона Гонтарева.

Відповідну інформацію надали у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій в місті Києві.

«Виклик про пожежу на вул. Володимирська, 69, що в Голосіївському районі столиці, поступив в ДСНС в 00:15. До місця події були направлені пожежні 4-й Державної пожежно-рятувальної частини. На цей раз у дворі 5-поверхового житлового будинку горів автомобіль марки Audi A7. Уже в 00:31 пожежники ліквідували пожежу», - зазначили у прес-службі.

Валерія Гонтарева підтвердила, що автомобіль належав її родині.

«Поки я перебуваю в госпіталі в Лондоні з важкими травмами, на мою сім'ю сьогодні сталася атака. Сьогодні о першій годині ночі машину сім'ї мого старшого сина облили бензином і спалили під їхнім будинком в центрі Києва. Машина була зареєстрована на мою невістку, яку теж звуть Валерія Гонтарева», - зазначила вона.