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«Слуги народу» почали ховати телефони від журналістів

Аня Мартинюк 05 вересня 2019, 12:23
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«Слуги народу» почали ховати телефони від журналістів

Після того, як журналісти «піймали» провокативне листування декількох депутатів, народні обранці почали ховати свої телефони від журналістів.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 вересня, стало відомо, що народні депутати України почали ховати свої мобільні телефону від посторонніх очей. Мова йде про журналістів, які не так давно зафіксували цікаве листування декількох депутатів.

Нагадаємо, раніше журналістам вдалось сфотографувати листування Лізи Богуцької і Михайла Радуцького. Так, представниця президентської партії пояснювала, чому фракція вирішила залишити Арсена Авакова на колишній посаді.

Радуцький же пояснював своєму співрозмовнику, що не просуває Уляну Супрун. Крім того, Олена Криворучкіна засвітила листування з коханим. Зокрема, вона писала про те, що бажає зайнятися з ним коханням.

В не менш незручній ситуації опинився й В'ячеслав Костянтинівський, який на роботі переглядав фото для дорослих.

 

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