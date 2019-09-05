Остання зарплата Парубія виявилась в 6 разів вищою, ніж звичайно

Аня Мартинюк 05 вересня 2019, 11:56

Уже традиційно одіозні депутати України, йдучи з посад, які вони займали за часів Порошенка, відхопили максимально високі зарплати в останій місяць головування.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 вересня, стало відомо, що колишній голова ВРУ Андрій Парубій встиг відхопити максимально високу зарплату в останній робочий місяць. Так, йому нарахували в 6 разів більшу зарплату у серпні. Мова йде про суму в 256 578 гривень.

Тим часом першому віце-спікеру Ірині Геращенко нарахували 222 069 гривень, а заступник Оксана Сироід 264 704 гривень. Відомо, що в ці суми включено грошову компенсацію за невикористані дні щорічної відпустки. По 35 322 гривень вищезгадані особи отримали за виконання депутатських повноважень.

Нагадаємо, у липні Парубій відхопив всього 42,3 тис. гривень, Геращенко - 72,1 тис. гривень, Сироід - 42,3 тис. гривень.