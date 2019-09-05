З лірою та Лисенком: НБУ ввів в обіг монету номіналом 2 гривні

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У Нацбанку представили чергову монету, яка стане доступною українцям. Присвячена вона одному з найстаріших музичних навчальних закладів країни.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 5 вересня, НБУ ввів в обіг монету «175 років з часу заснування Львівської національної музичної академії імені М.В.Лисенка». Так, вона пам’ятна та має номінал 2 гривні. У прес-службі банку зазначили, що монета присвячена одному з найстаріших музичних навчальних закладів України та Європи.
«Виникнення та існування академії тісно пов’язані з діяльністю музичних навчальних закладів Львова, історія яких сягає ХІХ століття. У музичній академії здобули освіту такі зірки музичної сцени, як Соломія Крушельницька, Денис Січинський, Олександр Мишуга, Василь Барвінський, Володимир Івасюк, Мирослав Скорик та багато інших», - йдеться у повідомленні.
Так, на монеті можна побачити академію, ліру, а також портрет композитора Миколи Лисенка.
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