Фільм «Джокер» став найкращим кінокоміксом в історії

Аня Мартинюк 05 вересня 2019, 10:50

Нашумілий фільм «Джокер» обскакав усі екранізовані кінокомікси. Так, йому дали найвищий рейтинг IMDb.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 вересня, стало відомо, що сайт International Movie Database (IMDb) оприлюднив рейтинг картини «Джокер». Як виявилось, стрічка отримала найвищу оцінку - 9,7 бали з 10. Таким чином, «Джокер» обійшов «Темного лицаря» з 9 балами та «Месники. Фінал» з 8,6 балами.

Нагадаємо, фільм представили на Венеціанському фестивалі 31 серпня. На широких екранах України він вийде 3 жовтня.

Як відомо, критики встигли розхвалити актора Хоакіна Фенікса, якому дісталась головна роль. Сюжет розгортається навколо Артура Флека – невдалого коміка, який після психічного божевілля стає психопатичним кримінальним натхненником.

У фільмі також зіграли Роберт Де Ніро, Зазі Бетц, Білл Кемп, Френсіс Конрой, Бретт Каллен, Глен Флешлер, Дуглас Ходж та Марк Марон.