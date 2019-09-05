Фільм «Джокер» став найкращим кінокоміксом в історії

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Нашумілий фільм «Джокер» обскакав усі екранізовані кінокомікси. Так, йому дали найвищий рейтинг IMDb.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 5 вересня, стало відомо, що сайт International Movie Database (IMDb) оприлюднив рейтинг картини «Джокер». Як виявилось, стрічка отримала найвищу оцінку - 9,7 бали з 10. Таким чином, «Джокер» обійшов «Темного лицаря» з 9 балами та «Месники. Фінал» з 8,6 балами.
Нагадаємо, фільм представили на Венеціанському фестивалі 31 серпня. На широких екранах України він вийде 3 жовтня.
Як відомо, критики встигли розхвалити актора Хоакіна Фенікса, якому дісталась головна роль. Сюжет розгортається навколо Артура Флека – невдалого коміка, який після психічного божевілля стає психопатичним кримінальним натхненником.
У фільмі також зіграли Роберт Де Ніро, Зазі Бетц, Білл Кемп, Френсіс Конрой, Бретт Каллен, Глен Флешлер, Дуглас Ходж та Марк Марон.
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11:22: З лірою та Лисенком: НБУ ввів в обіг монету номіналом 2 гривні
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