Кум Путіна розповів про скорий обмін полоненими

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Віктор Медведчук, який захищає в Україні інетреси свого кума Володимира Путіна, заявив, що діалог про обмін полоненими йде до кінця.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 5 вересня, лідер проросійської партії «Опозиційна платформа - за життя» Віктор Медведчук зробив чергову заяву. За його словами, діалог між Росією і Україною щодо обміну полонених проходить успішно.
Про це політик заявив в ході Всесвітнього економічног форуму у Владивостоці. Медведчук підкреслив, що переговори між країнами йдуть до кінця. При цьому кум Володимира Путіна додав, що планує зустрітись з керівництвом Кремля.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна та Росія ведуть переговори щодо обміну політв’язнів та російських найманців. Однак, хто саме може розраховувати на скоре звільнення, наразі невідомо.
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