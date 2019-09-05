Кум Путіна розповів про скорий обмін полоненими

Аня Мартинюк 05 вересня 2019, 10:14

Віктор Медведчук, який захищає в Україні інетреси свого кума Володимира Путіна, заявив, що діалог про обмін полоненими йде до кінця.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 вересня, лідер проросійської партії «Опозиційна платформа - за життя» Віктор Медведчук зробив чергову заяву. За його словами, діалог між Росією і Україною щодо обміну полонених проходить успішно.

Про це політик заявив в ході Всесвітнього економічног форуму у Владивостоці. Медведчук підкреслив, що переговори між країнами йдуть до кінця. При цьому кум Володимира Путіна додав, що планує зустрітись з керівництвом Кремля.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна та Росія ведуть переговори щодо обміну політв’язнів та російських найманців. Однак, хто саме може розраховувати на скоре звільнення, наразі невідомо.