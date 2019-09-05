Аксьонов запропонував перевести кримчан у приватні клініки

Аня Мартинюк 05 вересня 2019, 09:35

Сергій Аксьонов визнав, що за часів анексії Криму з півострова втекли дві тисячі лікарів. Так, він знайшов вирішення такої проблеми.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 вересня, російські ЗМІ повідомили, що так званий голова Криму Сергій Аксьонов виступив з ідеєю закріпити кримчан за приватними клініками. Так, він переконаний, що так можна «зрівняти» працівників державної і приватної медицини.

«Я не проти приватної медицини, але вважаю, що якщо хтось вирішує займатися і отримує ліцензію в сфері охорони здоров'я ... За приватниками теж має бути закріплено населення. Я вважаю, що це був би правильний підхід», - заявив він.

Аксьонов також визнав, що за 5 років анексії Криму півострів покинули дві тисячі лікарів. В результаті населення анексованого Криму не отримує медичної допомоги.

За словами прихильника Путіна, щоб вирішити проблему буде розширено число дефіцитних спеціальностей. Так, лікарів та інших медпрацівників заохочуватимуть бюджетними коштами.