Аксьонов запропонував перевести кримчан у приватні клініки 09:35
Частина областей України відпочине від дощів – синоптик 08:54
На Тернопільщині ректору ВНЗ підкинули вибухівку, він залишився без кінцівки 12:40
При Зеленському Коболєв може розраховувати на підвищення - експерт 10:21
Жириновський подякував Зеленському за скорий розвал України 07:07
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Сергій Аксьонов визнав, що за часів анексії Криму з півострова втекли дві тисячі лікарів. Так, він знайшов вирішення такої проблеми.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 5 вересня, російські ЗМІ повідомили, що так званий голова Криму Сергій Аксьонов виступив з ідеєю закріпити кримчан за приватними клініками. Так, він переконаний, що так можна «зрівняти» працівників державної і приватної медицини.
«Я не проти приватної медицини, але вважаю, що якщо хтось вирішує займатися і отримує ліцензію в сфері охорони здоров'я ... За приватниками теж має бути закріплено населення. Я вважаю, що це був би правильний підхід», - заявив він.
Аксьонов також визнав, що за 5 років анексії Криму півострів покинули дві тисячі лікарів. В результаті населення анексованого Криму не отримує медичної допомоги.
За словами прихильника Путіна, щоб вирішити проблему буде розширено число дефіцитних спеціальностей. Так, лікарів та інших медпрацівників заохочуватимуть бюджетними коштами.
09:35: Аксьонов запропонував перевести кримчан у приватні клініки
08:54: Частина областей України відпочине від дощів – синоптик
12:40: На Тернопільщині ректору ВНЗ підкинули вибухівку, він залишився без кінцівки
12:11: Резонансна ДТП у Харкові: Зайцеву етапували в колонію
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.