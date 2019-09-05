Частина областей України відпочине від дощів – синоптик

Аня Мартинюк 05 вересня 2019, 08:54

Стало відомо, як зміниться синоптична картина в Україні у найближчі дні. Синоптики дали новий прогноз.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 вересня, атмосферний фронт звільнить Захід та Північ від дощів, а температура повітря повернеться до комфортних +22+26 градусів. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко.

«А ось на Сході, Півдні та у центральних областях пройдуть періодичні дощі та трохи посвіжіє, до +25+29 градусів, десь ще затримається +30 градусів. У Києві завтра без опадів, вдень очікується близько +23, +24 градусів», - додала вона.

Тим часом в Укргідрометцентрі зазначили, що у західних, північних і частині південних областей пануватиме північно-східний вітер зі швидкістю 5-10 м/с.

На Закарпатті можна очікувати тепло, однак вночі стовпчики термометрів покажуть +10+12 градуси, а вдень +22+24 градуси.