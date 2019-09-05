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Мерая Кері привела тіло в порядок

Аня Мартинюк 05 вересня 2019, 08:22
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Мерая Кері привела тіло в порядок

Американська співачка Мерая Кері здивувала перевтіленням. 49-річна зірка позбулася обвислого живота.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 вересня, стало відомо, що американська співачка Мерая Кері оприлюднила у соцмережі знімки з відпочинку в Кюрасао. Так, 49-річна зірка сцени виглядала сенсаційно. Як відомо, раніше вона розповіла, що витратила 40 тисяч доларів на косметичні процедури.

Шанувальники засипали Мераю коментарями. Дехто відзначив, що вона, очевидно, «лягла під ніж» хірурга.

«Ми мігруємо з літа на осінь. Бувайте», - підписала вона знімки.

До слова, у її 11-му студійному альбомі «E = MC²» є трек під назвою «Міграція».

«Це суперплоский живіт не міг з’явитися завдяки самим лише тренуванням. Просто не міг», - відзначили у коментарях.

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