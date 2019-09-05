Finally: Одіозну медреформаторку Супрун звільнили

Аня Мартинюк 05 вересня 2019, 07:48

Уляна Супрун може повернутися в США, звідки й була заслана в Україну під час Революції гідності. Кабмін звільнив реформаторку.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 4 вересня, Кабмін дав добро на звільнення виконувачки обов’язки міністра охорони здоров’я Уляни Супрун. Про це розповів депутат Олексій Гончаренко.

«Була звільнена Уляна Супрун і багато інших заступників», - заявив він.

На своїй сторінці у соцмережі Супрун підтвердила звільнення та пригрозила поверненням.

«Нашій команді вдалося зробити дуже багато. Це реальні відчутні зміни для мільйонів українців. Але попереду ще більше, і ми в жодному разі не збираємося зупинятися. I’ll be back», - написала американка.

До слова, разом із Супрун було звільнено мера Києва Віталія Кличка, який займав посаду голови КМДА.