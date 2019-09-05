Finally: Одіозну медреформаторку Супрун звільнили

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Уляна Супрун може повернутися в США, звідки й була заслана в Україну під час Революції гідності. Кабмін звільнив реформаторку.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 4 вересня, Кабмін дав добро на звільнення виконувачки обов’язки міністра охорони здоров’я Уляни Супрун. Про це розповів депутат Олексій Гончаренко.
«Була звільнена Уляна Супрун і багато інших заступників», - заявив він.
На своїй сторінці у соцмережі Супрун підтвердила звільнення та пригрозила поверненням.
«Нашій команді вдалося зробити дуже багато. Це реальні відчутні зміни для мільйонів українців. Але попереду ще більше, і ми в жодному разі не збираємося зупинятися. I’ll be back», - написала американка.
До слова, разом із Супрун було звільнено мера Києва Віталія Кличка, який займав посаду голови КМДА.
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