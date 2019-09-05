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Онищенко порахував статки Порошенка

Аня Мартинюк 05 вересня 2019, 07:12
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Онищенко порахував статки Порошенка

Олександр Онищенко запевнив, що статки Петра Порошенка більші, ніж усі думають. Про те, скільки у екслідера грошей, розповіло джерело, яке працювало в його імпереї.

Новину передає «Преса України».

Український політик Олександр Онищенко зазначив, що 800 мільйонів доларів – це зовсім не та сума, якою володіє колишній український лідер Петро Порошенко. На своїй сторінці у соцмережі він зазначив, що за даними джерела, яке понад 10 років працювало на Порошенка, статки останнього набагато більші.

«Тільки на кінець 2017 го фінансового року, на рахунках іноземних компаній (якими займалось наше джерело) було «очищеними» не менше 600 млн (судячи з усього їх і беруть за базис, для оцінки стану). Плюс сюди нелегальна торгівля, продаж посад, відкати, сам бізнес, нерухомість і т.д.» - написав Онищенко.

За словами політика, стан одіозного Петра Порошенка перевищує 3 млрд доларів США в високоліквідних активах та ще понад 1 млрд «дрібниці», які ще треба перевести в готівку, що не без головного болю.

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