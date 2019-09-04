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Ректор Тернопільського економічного університету помітив на своєму подвір’ї підозрілий пакет та взяв його у руки. Як виявилось, це була вибухівка, яка спрацювала прямо у його руках.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 вересня, стало відомо, що о 07:45 на територію будинку ректора Тернопільського економічного університету невідомі підкинули вибухівку. Мова йде про Андрія Крисоватого, який проживає у селі Петриків.
За попередніми даними, чоловік побачив пакет біля воріт та підняв його, після чого пролунав потужний вибух. Сусіди, які стали свідками події, заявили, що потерпілому відірвало руку, а в дружини, яка, очевидно, була неподалік, все обличчя було залите кров’ю.
В результаті потерпілих відправили до лікарні. За словами лікарів, їх стан оцінюється як важкий. Всі деталі події встановлюються. На місці події працюють фахівці.
12:40: На Тернопільщині ректору ВНЗ підкинули вибухівку, він залишився без кінцівки
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