На Тернопільщині ректору ВНЗ підкинули вибухівку, він залишився без кінцівки

Аня Мартинюк 04 вересня 2019, 12:40

Ректор Тернопільського економічного університету помітив на своєму подвір’ї підозрілий пакет та взяв його у руки. Як виявилось, це була вибухівка, яка спрацювала прямо у його руках.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 вересня, стало відомо, що о 07:45 на територію будинку ректора Тернопільського економічного університету невідомі підкинули вибухівку. Мова йде про Андрія Крисоватого, який проживає у селі Петриків.

За попередніми даними, чоловік побачив пакет біля воріт та підняв його, після чого пролунав потужний вибух. Сусіди, які стали свідками події, заявили, що потерпілому відірвало руку, а в дружини, яка, очевидно, була неподалік, все обличчя було залите кров’ю.

В результаті потерпілих відправили до лікарні. За словами лікарів, їх стан оцінюється як важкий. Всі деталі події встановлюються. На місці події працюють фахівці.