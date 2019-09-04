Резонансна ДТП у Харкові: Зайцеву етапували в колонію

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Стало відомо, де відбуватиме покарання Олена Зайцева, одна з винуватців ДТП у Харкові. Так, десятирічний термін їй належить відбути у колонії для жінок.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 вересня, стало відомо, що Олена Зайцева, винуватиця смертоносної ДТП у Харкові, була етапована у колонію на території Дніпропетровської області. Так, про це розповіла прес-секретар Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання покарань Дарина Мартинова.
За словами останньої, Зайцеву етапували в Покровський виправний центр №79 ще в понеділок, 2 вересня.
Як відомо, це заклад відкритого типу з полегшеними умовами тримання для жінок. Зокрема, у колонії знаходяться жінки, які вперше вчинили злочин, або ж вчинили злочин з необережності, а також відбувають покарання за умисні злочини невеликої та середньої тяжкості.
Тим часом Геннадій Дронов, який є другим засудженим, відбуватиме покарання в Крюківській виправній колонії №29 на Полтавщині. Нагадаємо, і Зайцева і Дронов засуджені до 10 років. Так, їх визнали винними у вчиненні ДТП, в результаті якої загинуло 6 людей.
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