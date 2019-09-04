17-річний британець майже осліп в результаті дієти

Аня Мартинюк 04 вересня 2019, 11:38

Дуже вибагливий до їжі британський підліток почав сліпнути, після того, як обрав для себе непідходящу дієту.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 вересня, стало відомо про цікавий випадок у Британії. Тут 17-річний хлопець проявляв неприязнь до здорової їжі. За його словами, він відчував, що чіпси Принглс, білий хліб та картопля фрі є єдиною їжею, яку він може споживати.

Дослідники Брістольського університету заявили, що нездорове харчування хлопчика в основному не змінилося з 14 років. З цього віку він почав скаржитися на втому. Спочатку лікарі не помітили нічого особливого щодо хлопця. Індекс маси тіла та зріст були нормальними, у нього не було видимих ознак неправильного харчування, і він не приймав ніяких ліків.

Тим не менш, тести показали, що хлопчик страждає макроцитарною анемією та низьким рівнем вітаміну B12. Через рік лікар підлітка заявили, що у нього погіршується слух та ослаблюється зір.

«Ми спочатку не могли встановити, що цьому сприяє. Згодом було виявлено, що його раціон обмежений», - відзначили лікарі.

За словами офтальмолога, доктора Денізе Атана, його дієта, по суті, була порцією чіпсів з місцевого магазину.

«Він також перекушував Принглами, а іноді і шматочками білого хліба, і випадковими скибочками шинки, а не фруктами та овочами», - розповів лікар.

Зрештою, підлітку діагностували харчову оптичну нейропатію - пошкодження зорового нерва, що є наслідком дефіциту харчування. Цей стан може бути спричинений наркотиками, неправильним всмоктуванням їжі, неправильним харчуванням або зловживанням алкоголем.

«Суто дієтичні причини в таких випадках рідкісні в розвинених країнах», - наголосили лікарі.

Наразі хлопцю прогнозують подальшу втрату зору. Харчові добавки можуть лише пригальмувати цей процес.