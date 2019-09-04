Ураган Доріан забрав життя 7 людей

Аня Мартинюк 04 вересня 2019, 10:57

Кількість жертв урагану Доріан зросла. Так, на Багамських островах заявили про 7 загиблих.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 вересня, стало відомо, що нищівний ураган Доріан вбив 7 людей на Багамських островах. Про це повідомили чиновники, наголошуючи, що випадок безпрецендентний.

Прем'єр-міністр Багамських островів Хуберт Мінніс зазначив, що кількість жертв ростиме, оскільки шторм починає віддалятися від Карибського архіпелагу.

«Ми перебуваємо в розпалі однієї з найбільших національних криз в історії нашої країни», - заявив він.

Окрім людських жертв сильні вітри змели зі свого шляху будинки. Також виникли повені. Тим часом у США слідкують за Доріаном, який, як очікується, добереться до Флориди, Джорджії, Північної та Південної Кароліни.

Очікується, що Доріан пройде близько біля Грузії та Південної Кароліни у четвер чи п’ятницю.