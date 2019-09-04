При Зеленському Коболєв може розраховувати на підвищення - експерт

Аня Мартинюк 04 вересня 2019, 10:21

Валентин Землянський попередив, що очікувати, що одіозний мільйонер Андрій Коболєв покине «Нафтогаз» не варто.

Новину передає «Преса України».

Енергетичний експерт Валентин Землянський висловився з приводу подальшої долі голови «Нафтогазу» Андрія Коболєва. У новому інтерв’ю він зазначив, що варіантів щодо коболєва є безліч.

«Є інформація, що Андрія Коболєва не лише не усунуть, а й підвищать. Тобто очікувати на зміни політики діяльності цього газового монополіста наразі не варто. Навіть із новим урядом, система роботи «Нафтогазу» буде такою, як є», - підкреслив Землянський.

Нагадаємо, раніше Андрій Коболєв опинився в центрі декількох скандалів. Так, він та топ-менеджери «Нафтогазу» удостоїли себе премії у розмірі 46 млн доларів. Так, Коболєв вирішив, що заслужив чималу суму за виграш справи щодо російського «Газпрому». Однак експерти нагадали, що насправді заслуга лежить на плечах адвокатів.