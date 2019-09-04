Економіст порадив позбавити українців субсидій

Аня Мартинюк 04 вересня 2019, 09:43

Олександр Охріменко заявив, що в Україні не повинно бути знижки від держави у вигляді субсидії. Натомість він назвав альтернативний спосіб допомогти українцям.

Новину передає «Преса України».

Економіст Олександр Охріменко виступив з гучною заявою. За його словами, в Україні варто ліквідовувати субсидії. Натомість він пропонує вводити нові соціальні програми. Для прикладу він назвав адресну допомогу.

«Цю допомогу можна ввести наступним чином: людина, яка має потреби, звертається у відповідні органи та подає електронну декларацію, де вказує усі свої статки, усе майно, витрати і доходи. Після детального аналізу цієї декларації такій людині можуть призначити адресну соціальну допомогу, котра може покрити витрати і на ліки, і на комунальні послуги», - розповів він.

Нагадаємо, заради субсидії українці зважуються на розлучення. Так, пари продовжують жити разом, однак платять при цьому за комунальні послуги менше за рахунок знижки від держави. За словами судді Дубенського міськрайонного суду Рівненської області Олександри Жуковської, такий крок для подружжя є нелегким. Зокрема, про це говорить їх поведінка.