На Дніпропетровщині мати тримала сина на ланцюгу

Аня Мартинюк 04 вересня 2019, 09:07

На Дніпропетровщині поліція звільнила чоловіка, якого, як худобу, прив'язали за допомогою ланцюга. Стало відомо, чому чоловіка тримали у неволі.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі поліції Дніпропетровської області повідомили про визволення з-під «домашнього арешту» 36-річного чоловіка. Останнього утримувала на ланцюгу власна матір.

Поліцейські Солонянського відділення поліції встановили, що чоловіка тримали дома заради пенсії. Про те, що він у неволі поліцейським розповіли сусіди.

«За попередньою інформацією, у чоловіка встановлена група інвалідності, а родичі утримували його для отримання пенсії. На місці події працюють співробітники слідчо-оперативної групи та групи реагування патрульної поліції. Чоловіка звільнили та доставили до лікарні», - йдеться у повідомленні.

Так, слідчі вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ст. 146 ККУ (незаконне позбавлення волі).