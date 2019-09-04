На Дніпропетровщині мати тримала сина на ланцюгу

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На Дніпропетровщині поліція звільнила чоловіка, якого, як худобу, прив'язали за допомогою ланцюга. Стало відомо, чому чоловіка тримали у неволі.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі поліції Дніпропетровської області повідомили про визволення з-під «домашнього арешту» 36-річного чоловіка. Останнього утримувала на ланцюгу власна матір.
Поліцейські Солонянського відділення поліції встановили, що чоловіка тримали дома заради пенсії. Про те, що він у неволі поліцейським розповіли сусіди.
«За попередньою інформацією, у чоловіка встановлена група інвалідності, а родичі утримували його для отримання пенсії. На місці події працюють співробітники слідчо-оперативної групи та групи реагування патрульної поліції. Чоловіка звільнили та доставили до лікарні», - йдеться у повідомленні.
Так, слідчі вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ст. 146 ККУ (незаконне позбавлення волі).
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