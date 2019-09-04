50-річна Дженніфер Лопес похизувалась тілом

Аня Мартинюк 04 вересня 2019, 07:48

Американська хітмейкерка Джей Ло виставила на показ своє прокачене у спортзалі тіло. Знаменитість позувала на яхті у Сент-Тропе.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 серпня, стало відомо, що 50-річна американська співачка Дженніфер Лопес відпочила на яхті у Сент-Тропе разом зі своїм майбутнім чоловіком. Зірка позувала у білосніжному купальнику, демонструючи, яких результатів їй вдалось досягти у спортзалі.

«Мульти-талановита зірка парадувала своєю неймовірною фігурою, що викликає заздрість. Фото вона залишила на своїй сторінці у соцмережі», - відзначили американські ЗМІ.

Уже традиційно співачка позувала у великих сонцезахисних окулярах та круглих сережках.

«Я люблю тебе, Дженні «from the block», - прокоментував знімок її шанувальник.