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«Укрпошта» анонсувала чергове підняття тарифів

Аня Мартинюк 04 вересня 2019, 08:27
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«Укрпошта» анонсувала чергове підняття тарифів

Ігор Смілянський вирішив підготувати клієнтів «Укрпошти» до чергового підняття тарифів.

Новину передає «Преса України».   

Керівник «Укрпошти» Ігор Смілянський вирішив попередити клієнтів поштового оператора про майбутнє підняття тарифів. На своїй сторінці у соцмережі він зазначив, що у 2020 році можна очікувати лише незначне підняття.

«По-перше, це ще не точно, тому що не заюстовано (не затверджено Мін’юстом). По-друге, підвищення буде незначне і не зараз – на 10-15% від 2020 року. Це прогнозований відсоток зростання мінімальної зарплати. А зарплатний фонд виробничого персоналу “Укрпошти”, як ви знаєте, складає 70% усіх витрат. Тому маємо реагувати на політику держави, щоб зберігати робочі місця і не порушувати норми законодавства», - пояснив він.

При цьому Смілянський пообіцяв підвищити якість доставки. За його словами, за оцінками «таємного покупця» з 2018 року готовність рекомендувати поштового оператора зросла на цілих 50%.

«Навіть після підвищення тарифів “Укрпошта” все одно лишатиметься одним з найдоступніших операторів поштово-логістичних послуг з нормальною доставкою і нормальною ціною», - підсумував він.

 

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