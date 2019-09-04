«Укрпошта» анонсувала чергове підняття тарифів

Аня Мартинюк 04 вересня 2019, 08:27

Ігор Смілянський вирішив підготувати клієнтів «Укрпошти» до чергового підняття тарифів.

Новину передає «Преса України».

Керівник «Укрпошти» Ігор Смілянський вирішив попередити клієнтів поштового оператора про майбутнє підняття тарифів. На своїй сторінці у соцмережі він зазначив, що у 2020 році можна очікувати лише незначне підняття.

«По-перше, це ще не точно, тому що не заюстовано (не затверджено Мін’юстом). По-друге, підвищення буде незначне і не зараз – на 10-15% від 2020 року. Це прогнозований відсоток зростання мінімальної зарплати. А зарплатний фонд виробничого персоналу “Укрпошти”, як ви знаєте, складає 70% усіх витрат. Тому маємо реагувати на політику держави, щоб зберігати робочі місця і не порушувати норми законодавства», - пояснив він.

При цьому Смілянський пообіцяв підвищити якість доставки. За його словами, за оцінками «таємного покупця» з 2018 року готовність рекомендувати поштового оператора зросла на цілих 50%.

«Навіть після підвищення тарифів “Укрпошта” все одно лишатиметься одним з найдоступніших операторів поштово-логістичних послуг з нормальною доставкою і нормальною ціною», - підсумував він.