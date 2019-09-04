Жириновський подякував Зеленському за скорий розвал України

Аня Мартинюк 04 вересня 2019, 07:07

Володимир Жириновський прокоментував рішення ВРУ скасувати недоторканність депутатів. За його словами, це допоможе швидше розвалити країну.

Новину передає «Преса України».

За даними російських ЗМІ, депутат Держдуми РФ Володимир Жириновський висловився з приводу скасування недоторканності депутатів ВРУ. Так, він подякував українському лідеру Володимиру Зеленському за кроки, які, як він запевняє, наближають розвал України.

Відповідна заява прозвучала в ефірі пропагандистського ток-шоу «60 хвилин».

«Президент не розуміє про що він говорить. Якщо знімати недоторканність, то депутати замовкнуть і будуть голосувати за всі закони, в тому числі за продаж землі. Коли це питання порушувалося, народ України був проти. Завжди був проти. Для цього зняли недоторканність, щоб заткнути пельку депутатам. Продасте всю землю, а потім за голову схопитеся, вона ж не ваша!» - заявив він.

Жириновський також додав, що після того, як «заткнеться» парламент, Україна впаде, що він і вітає.

«Ви все зробили правильно», - підсумував політик.