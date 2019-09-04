Жириновський подякував Зеленському за скорий розвал України 07:07
На Хмельниччині піймали рибалок з «кружками-бутилками» 07:41
Смертоносний Доріан: На Багамаг зросла кількість жертв урагану 06:34
При Зеленському усі захисники України можуть стати військовими злочинцями – Ляшко 10:04
Ураган Доріана несе апокаліпсис до континентальної частини США 09:27
Кемпбелл про бій з Ломаченком: Мене вперше по-справжньому побили в профі 08:58
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Володимир Жириновський прокоментував рішення ВРУ скасувати недоторканність депутатів. За його словами, це допоможе швидше розвалити країну.
Новину передає «Преса України».
За даними російських ЗМІ, депутат Держдуми РФ Володимир Жириновський висловився з приводу скасування недоторканності депутатів ВРУ. Так, він подякував українському лідеру Володимиру Зеленському за кроки, які, як він запевняє, наближають розвал України.
Відповідна заява прозвучала в ефірі пропагандистського ток-шоу «60 хвилин».
«Президент не розуміє про що він говорить. Якщо знімати недоторканність, то депутати замовкнуть і будуть голосувати за всі закони, в тому числі за продаж землі. Коли це питання порушувалося, народ України був проти. Завжди був проти. Для цього зняли недоторканність, щоб заткнути пельку депутатам. Продасте всю землю, а потім за голову схопитеся, вона ж не ваша!» - заявив він.
Жириновський також додав, що після того, як «заткнеться» парламент, Україна впаде, що він і вітає.
«Ви все зробили правильно», - підсумував політик.
07:07: Жириновський подякував Зеленському за скорий розвал України
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.