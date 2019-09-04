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Жириновський подякував Зеленському за скорий розвал України

Аня Мартинюк 04 вересня 2019, 07:07
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Жириновський подякував Зеленському за скорий розвал України

Володимир Жириновський прокоментував рішення ВРУ скасувати недоторканність депутатів. За його словами, це допоможе швидше розвалити країну.

Новину передає «Преса України».   

За даними російських ЗМІ,  депутат Держдуми РФ Володимир Жириновський висловився з приводу скасування недоторканності депутатів ВРУ. Так, він подякував українському лідеру Володимиру Зеленському за кроки, які, як він запевняє, наближають розвал України.

Відповідна заява прозвучала в ефірі пропагандистського ток-шоу «60 хвилин».

«Президент не розуміє про що він говорить. Якщо знімати недоторканність, то депутати замовкнуть і будуть голосувати за всі закони, в тому числі за продаж землі. Коли це питання порушувалося, народ України був проти. Завжди був проти. Для цього зняли недоторканність, щоб заткнути пельку депутатам. Продасте всю землю, а потім за голову схопитеся, вона ж не ваша!» - заявив він.

Жириновський також додав, що після того, як «заткнеться» парламент, Україна впаде, що він і вітає.

«Ви все зробили правильно», - підсумував політик.

 

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