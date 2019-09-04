Еліна Світоліна вперше вийшла в півфінал US Open

Аня Мартинюк 04 вересня 2019, 06:31

Гордість України Еліна Світоліна показала відмінний результат на US Open. Так, вона вже у півфіналі.

Новину передає «Преса України».

Перша ракетка України Еліна Світоліна потрапила у півфінал заключного в сезоні турніру Відкритого чемпіонату Сполучених Штатів Америки з тенісу (US Open). Прохід далі їй забезпечила перемога у чверть фіналі над британською тенісисткою Джоан Конта.

Спортсменки боролися за перемогу 1 годину і 40 хвилин. В результаті поєдинок завершився з рахунком 6:4, 6:4 на користь українки.

До слова, вихід в півфінал US Open забезпечить Еліні Світоліній підняття в рейтингу WTA на 3-е місце. Хто буде наступною суперницею Світоліни, стане відомо після матчу Серена Вільямс - Ван Цян.