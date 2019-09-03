На кордоні з Кримом ФСБ пограбувала українця

Аня Мартинюк 03 вересня 2019, 14:03

У СБУ розповіли про інцидент, який мав місце на кордоні з окупованим Кримом. Тут у жителя Львівської області забрали дві тисячі євро, авто та документи.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 вересня, стало відомо, що на в'їзді до окупованого російськими найманцями Криму ФСБ відібрала у українця транспортний засіб і гроші. У СБУ уточнили, що російські силовики незаконно затримали жителя Львівської області та навіть намагались його завербувати.

«Затримавши українця без пояснення причин, співробітники ФСБ РФ, застосовуючи стосовно нього психологічний тиск і фізичну силу, намагалися примусити його до співпраці», - відзначили у відомстві.

Після того, як українець не дав добро на співпрацю, представники ФСБ змусили його підписати «документ, зміст якого він не усвідомлював». Авто, документи на право володіння транспортним засобом та дві тисячі євро окупанти забрали соби. Потім його повернули на підконтрольну Україні територію.