ВРУ скасувала депутатську недоторканність

Аня Мартинюк 03 вересня 2019, 13:21

ВРУ проголосувала за зняття депутатської недоторканності. Як відомо, партія «Слуга народу» обіцяла прийняти законопроект одним із перших.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 вересня, ВРУ більшістю проголосувала за скасування депутатської недоторканності. Свій голос «за» законопроект №7203 Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України) віддали 373 народних обранця. Зміни до Конституції наберуть чинності 1 січня 2020 року.

Так, зі статті заберуть два абзаци, де «Народним депутатам України гарантується депутатська недоторканність» і «Народні депутати України не можуть бути без згоди Верховної Ради України притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані».

Варто зазначити, що перед голосуванням президент Володимир Зеленський заявив, що після позбавлення недоторканності депутатів не переслідуватимуть за політичними мотивами. Український лідер також нагадав, що за скасування депутатської недоторканності виступають 90% населення країни.

До слова, партія Зеленського «Слуга народу» неодноразово заявляла, що зняття депутатської недоторканності буде одним з перших прийнятих законопроектів.