ДБР відкрило кримінальне провадження проти Парубія

На Хмельниччині піймали рибалок з «кружками-бутилками» 07:41
Смертоносний Доріан: На Багамаг зросла кількість жертв урагану 06:34
При Зеленському усі захисники України можуть стати військовими злочинцями – Ляшко 10:04
Ураган Доріана несе апокаліпсис до континентальної частини США 09:27
Кемпбелл про бій з Ломаченком: Мене вперше по-справжньому побили в профі 08:58
Байки окупантів Криму: На півострів приїжджають заради пластичних операцій 07:43
Зеленський зробив заяву щодо участі в шоу «Кварталу-95» 06:59
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Представник команди Порошенка Андрій Парубій має привід нервувати. Проти нього відкрито кримінальне провадження.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 вересня, стало відомо, що Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти колишнього спікера парламенту Андрія Парубія. За попередніми даними, воно стосується можливого перешкоджання здійсненню виборчого права.
«Провадження відкрито за ч. 4 ст. 157 КК Українни (перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача)», - відзначили у відомстві.
Відомо, що провадження було відкрите 20 серпня. Відповідне рішення прийняв суд. Більше деталей з цього приводу немає.
07:41: На Хмельниччині піймали рибалок з «кружками-бутилками»
06:34: Смертоносний Доріан: На Багамаг зросла кількість жертв урагану
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.