ДБР відкрило кримінальне провадження проти Парубія

Аня Мартинюк 03 вересня 2019, 12:47

Представник команди Порошенка Андрій Парубій має привід нервувати. Проти нього відкрито кримінальне провадження.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 вересня, стало відомо, що Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти колишнього спікера парламенту Андрія Парубія. За попередніми даними, воно стосується можливого перешкоджання здійсненню виборчого права.

«Провадження відкрито за ч. 4 ст. 157 КК Українни (перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача)», - відзначили у відомстві.

Відомо, що провадження було відкрите 20 серпня. Відповідне рішення прийняв суд. Більше деталей з цього приводу немає.