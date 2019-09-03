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ДБР відкрило кримінальне провадження проти Парубія

Аня Мартинюк 03 вересня 2019, 12:47
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ДБР відкрило кримінальне провадження проти Парубія

Представник команди Порошенка Андрій Парубій має привід нервувати. Проти нього відкрито кримінальне провадження.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 вересня, стало відомо, що Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти колишнього спікера парламенту Андрія Парубія. За попередніми даними, воно стосується можливого перешкоджання здійсненню виборчого права.

«Провадження відкрито за ч. 4 ст. 157 КК Українни (перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача)», - відзначили у відомстві.

Відомо, що провадження було відкрите 20 серпня. Відповідне рішення прийняв суд. Більше деталей з цього приводу немає.

 

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