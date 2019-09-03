Українців чекають град та дощі - Укргідрометцентр

Аня Мартинюк 03 вересня 2019, 09:36

В Україну заходить осінь. Синоптики розповіли, де йтимуть дощі та град.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 вересня, стало відомо, що в деяких регіонах України погіршиться синоптична картина. Зокрема, у західних областях, Житомирській та Вінницькій областях пройдуть грози, місцями литимуть дощі, йтиме град. Не обідеться без шквалів 15-20 м/с.

Відповідну інформацію надали в Укргідрометцентрі.

«Температура вночі – 14-19°, у західних областях 20-25°, на Волині та Львівщині 14-19°, на узбережжі морів до 21°, на Луганщині 9-14°; вдень 27-32°», – додали в Укргідрометцентрі.

У Києві буде хмарно, вдень пройдуть короткочасні дощі. Вітер південно-східний, який замінить на північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.