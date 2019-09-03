Після року подружнього життя Поклонська розлучається

Аня Мартинюк 03 вересня 2019, 08:57

Наталія Поклонська підтвердила інформацію про розлучення. Зрадниця України заявила, що Росії такий хід подій не нашкодить.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 вересня, стало відомо, що депутат Держдуми Наталія Поклонська розлучається з чоловіком, екс-керівником апарату уповноваженого з прав людини в РФ Іваном Соловйовим.

Інформацію підтвердили вони обоє. За словами Сольвйова, ініціатором розриву стала Поклонська.

«Інформація про розлучення відповідає дійсності. В ... духовних і душевних реаліях ми поки ще чоловік і жінка, мені нічого коментувати, але в цілому нема чого соромитися і нема в чому собі дорікнути», - прокоментував він.

Сама ж Поклонська заявила, що зміни в її особистому житті «ніяк не позначаться на добробуті інших людей і країни».

«Тому коментувати цю новину не буду, надавши таку можливість колишньому чоловіку», - зазначила колишній кримський прокурор.