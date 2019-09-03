Після року подружнього життя Поклонська розлучається

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Наталія Поклонська підтвердила інформацію про розлучення. Зрадниця України заявила, що Росії такий хід подій не нашкодить.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 вересня, стало відомо, що депутат Держдуми Наталія Поклонська розлучається з чоловіком, екс-керівником апарату уповноваженого з прав людини в РФ Іваном Соловйовим.
Інформацію підтвердили вони обоє. За словами Сольвйова, ініціатором розриву стала Поклонська.
«Інформація про розлучення відповідає дійсності. В ... духовних і душевних реаліях ми поки ще чоловік і жінка, мені нічого коментувати, але в цілому нема чого соромитися і нема в чому собі дорікнути», - прокоментував він.
Сама ж Поклонська заявила, що зміни в її особистому житті «ніяк не позначаться на добробуті інших людей і країни».
«Тому коментувати цю новину не буду, надавши таку можливість колишньому чоловіку», - зазначила колишній кримський прокурор.
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