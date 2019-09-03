Одеським школярам скоротили уроки на 10 хвилин

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Школярам в Одесі дещо пощастило. Кожен їх урок скоротили на 10 хвилин. Стало відомо, чому.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 вересня, стало відомо, що у зв'язку із сильною спекою школярі Одеси вчитимуться трохи менше. Так, кожен урок скоротили на 10 хвилин. Урок триватиме 35 хвилин. Однак поки лише один тиждень.
Відповідне рішення прийняв департамент освіти міськради Одеси ще 2 вересня. Як відомо, останнім часом в Одесі тримається температура повітря понад +30 градусів.
До слова, цьогоріч у перший клас пішов син президента Володимира Зеленського Кирил. Шестирічний хлопчик навчатиметься у приватній «Новопечерській школі» в Києві, де рік навчання коштує майже $13 000.
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