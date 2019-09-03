На Хмельниччині піймали рибалок з «кружками-бутилками»

Аня Мартинюк 03 вересня 2019, 07:41

Чернівецький рибоохоронний патруль виявив грубе порушення збоку рибалок, які задіяли для вилову біоресурсі заборонене знаряддя.

Новину передає «Преса України».

За даними Чернівецького рибоохоронного патруля, на Дністровському водосховищі здійснюється вилов риби забороненими знаряддями «кружками-бутилками».

«Так, першого вересня 2019 року у зв’язку з відпрацюванням повідомлення, що надійшло на «гарячу лінію» Чернівецького рибоохоронного патруля був затриманий порушник, який намагався впіймати рибу за допомогою забороненого знаряддя лову загальною кількістю гачків - 20 шт», - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, інцидент мав місце в межах с.Устя Кам’янець-Подільського району Хмельницької області. Зловмисник не встиг наловити риби.

«Аналогічне правопорушення викрито на Дністровському водосховищі поблизу с. Гринчук Кам'янець-Подільського району Хмельницької області. Затримано чотирьох порушників. Чоловіки ловили рибу забороненим знаряддям, із загальною кількістю гачків – 60 шт.» - додали у прес-службі.

На порушників наразі складено адміністративні протоколи. Тим часом у Мережі нагадали, що їх може чекати штраф у розмірі 170 гривень та плюс збитки за кожну рибину.

«Це відшкодовується всього одним проданим коропом!» - зауважили у коментарях.