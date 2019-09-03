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40-річна модель сіла на шпагат

Аня Мартинюк 03 вересня 2019, 06:59
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40-річна модель сіла на шпагат

Американка Ніколь Остін вирішила показати усім, що свого тіла вона не соромиться й активно займається спортом, щоб підтримувати себе у формі.

Новину передає «Преса України».

40-річна американська танцівниця Ніколь Остін вкотре показала своїм шанувальникам у соцмережі, що вона вміє сідати на шпагат попри численні операції на сідницях. Дружина Ice-Т зробила звабливе фото, позуючи у мініатюрному купальнику на дивані.

Варто зазначити, що минулоріч вона робила таке ж фото.

«Нещодавно я опублікував старі знімки, де позувала на шпагаті. Пам'ятаєте, я обіцяла нові фото?», - написала вона.

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