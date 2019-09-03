40-річна модель сіла на шпагат

На Хмельниччині піймали рибалок з «кружками-бутилками» 07:41
Смертоносний Доріан: На Багамаг зросла кількість жертв урагану 06:34
При Зеленському усі захисники України можуть стати військовими злочинцями – Ляшко 10:04
Ураган Доріана несе апокаліпсис до континентальної частини США 09:27
Кемпбелл про бій з Ломаченком: Мене вперше по-справжньому побили в профі 08:58
Байки окупантів Криму: На півострів приїжджають заради пластичних операцій 07:43
Зеленський зробив заяву щодо участі в шоу «Кварталу-95» 06:59
Swarovski для смартфона: Huawei украсит свой флагман кристаллами 03:54
Зеленський запропонував не обтяжувати антикорупціонерів е-декларуванням 13:19
Протестуючих у Гонконгу вирішили надихнути фільмом про український Майдан 12:48
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Американка Ніколь Остін вирішила показати усім, що свого тіла вона не соромиться й активно займається спортом, щоб підтримувати себе у формі.
Новину передає «Преса України».
40-річна американська танцівниця Ніколь Остін вкотре показала своїм шанувальникам у соцмережі, що вона вміє сідати на шпагат попри численні операції на сідницях. Дружина Ice-Т зробила звабливе фото, позуючи у мініатюрному купальнику на дивані.
Варто зазначити, що минулоріч вона робила таке ж фото.
«Нещодавно я опублікував старі знімки, де позувала на шпагаті. Пам'ятаєте, я обіцяла нові фото?», - написала вона.
07:41: На Хмельниччині піймали рибалок з «кружками-бутилками»
06:34: Смертоносний Доріан: На Багамаг зросла кількість жертв урагану
11:42: Матіоса офіційно звільнили
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.