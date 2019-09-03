Смертоносний Доріан: На Багамаг зросла кількість жертв урагану

Аня Мартинюк 03 вересня 2019, 06:34

Поки у США чекають нищівного удару збоку урагану Доріан, Багамські острови уже страждають. Тут зросла кількість жертв.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 вересня, стало відомо, що в результаті нищівної дії урагану Доріан на Багамських островах загинуло 5 людей. Раніше повідомлялось про одну загиблу дитину. Відповідну інформацію надав прем'єр-міністр Хьюберт Мінніс.

«Ми знаходимося в ситуації історичної трагедії», - заявив він.

Як відомо, ураган викликав на Багамських островах сильні повені. За словами метеорологів, попри те, що наразі Доріан «буксує на місці», найсильніший удар він збирається завдати Флориді.

Як повідомлялось раніше, влада Південної Кароліни, Джорджії і Флориди оголосила про евакуацію людей з прибережних зон. Тим часом у Вірджинії, Північній Кароліні, Південній Кароліні та Флориді введено надзвичайний стан.