Одеситка стала наймолодшою тату-майстринею

Аня Мартинюк 02 вересня 2019, 14:16

Як виявилось, в Україні чимало талановитих дітей. Зокрема, в Одесі 7-річна дівчинка почала відточувати майстерність у набиванні тату.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 вересня, стало відомо, що наймолодшою майстринею тату в Україні є семирічна одеситка Єва Гребенюк. Відомо, що ремеслу її навчив батько, який теж займається набиванням татуювань.

Наразі за плечима Єви два справжніх татуювання. Їх вона зробила батьку. За його словами, перші кроки дівчинка почала робити у 4 роки. Наразі вона багато тренерується, роблячи малюнки на силіконовому килимку.

Скоро майстриня відправиться на другий у своєму житті фестиваль тату.