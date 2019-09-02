Матіоса офіційно звільнили

Аня Мартинюк 02 вересня 2019, 11:42

Анатолій Матіос більше не займатиме посаду керівника військової прокуратури. Руслан Рябошапка підписав відповідний указ.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 вересня, новоспечений генпрокурор України Руслан Рябошапка звільнив керівника військової прокуратури Анатолія Матіоса, підписавши відповідний указ. Цю інформацію надали у прес-службі Генпрокуратури.

Наразі Матіос направлений в розпорядження Міністерства оборони України для вирішення питання про подальше проходження військової служби.

«Крім того, зазначеним наказом він виключений зі списків особового складу Генеральної прокуратури України та направлено в розпорядження Міністерства оборони України для вирішення питання про подальше проходження військової служби», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Руслан Рябошапка був призначений Генеральним прокурором України 29 серпня.