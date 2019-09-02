При Зеленському усі захисники України можуть стати військовими злочинцями – Ляшко 10:04
Ураган Доріана несе апокаліпсис до континентальної частини США 09:27
Кемпбелл про бій з Ломаченком: Мене вперше по-справжньому побили в профі 08:58
Байки окупантів Криму: На півострів приїжджають заради пластичних операцій 07:43
Зеленський зробив заяву щодо участі в шоу «Кварталу-95» 06:59
Зеленський запропонував не обтяжувати антикорупціонерів е-декларуванням 13:19
Протестуючих у Гонконгу вирішили надихнути фільмом про український Майдан 12:48
Команда Зеленського готує українцям податкові сюрпризи – Азаров 09:34
Американська розвідка представила правдиву версію щодо смертоносного вибуху в Росії 07:44
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Анатолій Матіос більше не займатиме посаду керівника військової прокуратури. Руслан Рябошапка підписав відповідний указ.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 вересня, новоспечений генпрокурор України Руслан Рябошапка звільнив керівника військової прокуратури Анатолія Матіоса, підписавши відповідний указ. Цю інформацію надали у прес-службі Генпрокуратури.
Наразі Матіос направлений в розпорядження Міністерства оборони України для вирішення питання про подальше проходження військової служби.
«Крім того, зазначеним наказом він виключений зі списків особового складу Генеральної прокуратури України та направлено в розпорядження Міністерства оборони України для вирішення питання про подальше проходження військової служби», - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Руслан Рябошапка був призначений Генеральним прокурором України 29 серпня.
11:42: Матіоса офіційно звільнили
10:04: При Зеленському усі захисники України можуть стати військовими злочинцями – Ляшко
09:27: Ураган Доріана несе апокаліпсис до континентальної частини США
08:58: Кемпбелл про бій з Ломаченком: Мене вперше по-справжньому побили в профі
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.