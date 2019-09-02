Аня Мартинюк 02 вересня 2019, 11:09

В'ячеслав Аброськін розповів про жахливу вбивство в Запорізькій області. Тут двоє молодих чоловіків вбили таксиста та вкрали його автомобіль.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 вересня, стало відомо, що у Запорізькій області пасажири вбили таксиста. Про це розповів заступник керівника Національної поліції України В'ячеслав Аброськін. Відомо, що двоє чоловіків після вбивства закопали тіло жертви у полі, а автомобіль Geely вкрали.

За словами Аброськіна, таксист зник з 30 на 31 серпня. Вбивцями виявились чоловіки 21 та 35 років.

«Двоє злочинців, 1984 та 1998 р.н., найняли потерпілого для поїздки по області, але в подальшому вбили, тіло закопали в полі та заволоділи його авто. На ранок тіло потерпілого було знайдено, а двоє злочинців затримані. Наразі тривають слідчі дії», - написав він.