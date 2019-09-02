Українська сторона понесла втрати на Донбасі

Аня Мартинюк 02 вересня 2019, 10:39

Війна на сході України продовжується. У перший день тижня ворог вбив одного українського захисника.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 вересня, стало відомо, що в зоні проведення ООС загинув захисник України.

«Обставини події з’ясовуються робочою групою. Командування Об'єднаних сил висловлює співчуття рідним та близьким загиблого», - зазначили у прес-службі ООС.

Також українська сторона СЦКК зазначила, що російські військові вкотре показали підле та підступне порушення режиму припинення вогню.

«Сьогодні, 2 вересня, в період з 06.10 год. до 06.50 год. противник здійснив обстріл позицій українських захисників в районі населеного пункту ВОДЯНЕ. Встановлено, що вогонь окупанти вели з напрямку населеного пункту УЖІВКА, застосувавши при цьому міномети 82-го калібру (6 мін) та міномети 120-го калібру (18 мін)», - йдеться у повідомленні.

У прес-службі СЦКК наголосили, що це свідчить про те, що найманці цілеспрямовано загострюють ситуацію.