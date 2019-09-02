Арсен Аваков, как лакмусовая бумажка Зе-перестройки

zmxn 02 вересня 2019, 10:20

"Продвижение на руководящие должности МВД одиозных фигур, таких, например, как Вячеслав Аброськин – вполне в стиле Авакова. Чем более зашкваренный организм, тем больше на него рычагов влияния, и тем лучше он управляем. Господин министр будто смеется над всеми расследователями и обличителями, зная, что никто его не снимет, потому что коалиция развалится". - журналист Родион Шовкошитный, 2017 год.



...Вот уже несколько дней печатные СМИ и интернет-ресурсы буквально распирает от количества статей, блогов и комментариев под единым заголовком: "Одиозный и непотопляемый Арсен Аваков остается в правительстве Зеленского!". Политики, политологи и журналисты по-разному трактуют "неожиданный" вердикт господина Зе относительно дальнейшей судьбы министра-силовика. И три трактовки являются доминирующими... 1) "В настоящий момент АВАКОВА ПРОСТО НЕКЕМ ЗАМЕНИТЬ НА ПОСТУ МИНИСТРА". Удивительно, правда? Полиция Украины просто кишит генералами, прошедших боевой путь от обычных участковых до начальников региональных управлений. Но ни один выпускник Академии МВД не способен оказывается сменить на посту министра МВД скромного выпускника Харьковского политеха. Видимо знаний генеральских не достаточно... 2) "Аваков ОБЕСПЕЧИЛ ЧЕСТНЫЕ И БЕЗОПАСНЫЕ ВЫБОРЫ". Об этом даже не постеснялся заявить премьер-министр Алексей Гончарук. Странно... Я и не предполагал, что обеспечение министром МВД честных и безопасных выборов является ярчайшим подвигом; чем-то из ряда вон выходящим, примером личного героизма... Я наивно полагал, что ЧЕСТНОСТЬ и БЕЗОПАСНОСТЬ - это кредо министра-силовика, главный закон его жизни, каждодневная обыденность... А оказалось, что это беспримерный подвиг, за который полагается награда. 3) "Аваков оставлен Зеленским, как подспорье для успешной борьбы ПРОТИВ КЛАНА ПОРОШЕНКО". Но, если я не ошибаюсь, Аваков сам был членом этого клана, на протяжении пяти лет мирно сосуществуя рядом с Петром Алексеевичем, не имея никаких претензий относительно бизнес-проектов "короля оффшорных схем".

... Одиозное решение Зеленского на 99% подтверждает тот факт, что заявленный им курс на "решительную и полномасштабную перестройку" - просто отменно срежиссированный спектакль, фейк, плутовство. А сам Зеленский - это, увы, марионетка и никакой перестройки не будет. Ибо в своем генплане на ближайшие пять лет, новый президент Украины одной из первоочередных задач обозначил борьбу с коррупцией. А еще нормализацию завышенных коммунальных тарифов. Тарифы? Но о них на Банковой никто уже не вспоминает. Борьба с коррупцией? А вы не заметили, что к Порошенко, возглавлявшего пять лет все масштабные коррупционные схемы, у государства вопросов нет? И на тропу войны с ним вышел только Андрей Портнов - частное лицо. И как Зеленский предполагает преодолеть коррупцию, когда в его Кабмине есть Арсен Аваков? Тот самый министр-силовик, при котором уровень преступности стал просто зашкаливать, а в 2018 году Украина в Международном рейтинге восприятия коррупции была признана самой коррумпированной страной Европы. И только 1 % вселяет надежду на то, что Зеленский затеял против Авакова свою игру, по итогам которой, Арсену Борисовичу придется ответить сполна за все, начиная с некачественных рюкзаков для воюющих ВСУ...

... Как много было написано и показано за истекшие пять лет об Авакове. О том, как все пять лет Украину терзали и насиловали два мафиозных клана: Петра Порошенко и Арсена Авакова. Но Арсен Аваков опасен для Украины совершенно в другой ипостаси... Правой рукой министра МВД является Первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин. Интернет портал "Власти. нет", провел собственное расследование. Оно стало настоящей сенсацией для читателя, но почему-то не для руководства страны. Если верить журналистам, то Аброськин более двух месяцев верой и правдой служил оккупантам в Крыму, а затем был завербован и с "легендой" ФСБ вернулся в Киев. Но оказался не во внутренней тюрьме СБУ, а ... в кабинете руководителя уголовной полиции Украины, правой рукой Арсена Авакова. Из интервью Анатолия Виногродского, командира батальона "Донбасс", изданию "Гордон": "Аброськин лично "крышует" наркотрафик, который идет через Мариуполь. Кроме того, он контролирует разлив контрафактной водки в Донецкой области". В Крыму, где проходил службу Аброськин еще до аннексии, он также курировал наркотрафик. Доказательством может служить ксерокопия докладной, в которой начальник внутренней безопасности г. Севастополя указывает начальнику городской милиции на то, что полковник Аброськин "крышует" преступную группировку и ведет слишком роскошный образ жизни:

Факты, указанные в рапорте подтвердились, и Аброськина от тюрьмы спасла аннексия Крыма. Как только "зеленые человечки" захватили полуостров, благодарный Аброськин тут же подал рапорт оккупационным властям, в котором просил назначить его начальником Севастопольского УВД, но ... вскоре оказался в Украине. Только не в камере предварительного заключения, а ... в должности руководителя Донецкой милиции. И затем - в кресле начальника уголовной полиции страны. Получил звание генерала, удостоился ордена, стал правой рукой Арсена Авакова... Известный украинский политолог Петр Олещук, возмущенный исключительной правовой анархией на государственном уровне, публично обратился к руководству страны: "Почему не проведено служебное расследование по Вячеславу Аброськину?!". Но его обращение оказалось без ответа... Если журналисты лгут и генерал Аброськин не изменник Родины, почему он до сих пор не очистил от скверны свое честное имя в суде?

... Этим и страшен Аваков: в его ведомстве на генеральской должности открыто служит "крот", агент ФСБ, предатель Родины. Это общеизвестный факт и сам Аваков не может об этом не знать! Тогда возникает резонный вопрос к главе государства и новому руководителю СБУ: кто же он на самом деле, дважды министр МВД Украины Арсен Борисович Аваков? И кому он служит? И чьи задачи на самом деле выполняет: президента Зе или президента Пу?....

Артур Балаев, писатель, лауреат Международной литературной премии "За мир и гуманизм".

