При Зеленському усі захисники України можуть стати військовими злочинцями – Ляшко

Аня Мартинюк 02 вересня 2019, 10:04

Олег Ляшко продовжує критикувати чинну владу в Україні. За його словами, в одну мить усі захисники країни можуть стати військовими злочинцями.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 вересня, політик Олег Ляшко, який не потрапив у ВРУ, залишив на своїй сторінці у соцмережі чергове гнівне повідомлення. За його словами, у випадку ратифікації Україною Римського статуту, усі військові, що захищають Донбас, стануть військовими злочинцями.

«Саме через цю фундаментальну загрозу цей Статут відмовився ратифікувати минулий парламент. Я звертаюся до Зеленського значно глибше розібратися в цьому питанні і відкинути ідіотську ідею, яка приведе до деморалізації наших військових і зниження боєздатності армії. Запорука відновлення миру і звільнення окупованих територій - сильне військо, а не деморалізований озброєний натовп, який боїться стріляти, щоб не потрапити під дію Римського статуту і не стати за зверненням Росії підсудними військового трибуналу в Гаазі», - написав Ляшко.

Підсумовуючи він зазначив, що треба думати про Україну, а не про «швидкі «перемоги» ціною капітуляції».