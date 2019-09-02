Ураган Доріана несе апокаліпсис до континентальної частини США

Аня Мартинюк 02 вересня 2019, 09:27

У Південній Кароліні оголосили евакуацію майже мільйона людей. Причина – насування катастрофічного урагану Доріана.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 вересня, стало відомо, що ураган Доріана, наробивши біди на Багамах, залишивши щонайменше одного загиблого, просувається до Південної Кароліни та Флориди.

Губернатор Південної Кароліни Генрі Макмастер оголосив обов’язкову евакуацію берегової лінії штату. Мова йде про близько 830 000 жителів. У штаті закрили всі школи та державні установи на території восьми округів.

До слова, швидкість вітру становить 285 км/год. Національний центр по спостереженню за ураганами назвав Доріану катастрофічною.