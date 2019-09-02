Кемпбелл про бій з Ломаченком: Мене вперше по-справжньому побили в профі

Аня Мартинюк 02 вересня 2019, 08:58

Василь Ломаченко переміг Люка Кемпбелла та навіть відправив його на лікарняне ліжко. Однак, останній після бою з легендою виніс для себе важливий урок.

Новину передає «Преса України».

Британець Люк Кемпбелл, який зустрівся ни ринзі з українською зіркою боксу Василем Ломаченком, розповів про враження після бою. Як відомо, у дванадцятираундному бою за три чемпіонські титули перемогу здобув українець. Британець же відправився у госпіталь. За словами лікарів, йому треба звичайна перевірка.

За словами Кемпбелла, Ломаченко став першим суперником в його кар'єрі, який зміг по-справжньому його побити.

«Я нікуди не подінуся. Я продовжу рухатися вперед. Вірю, що після такого виступу я стану набагато краще. Завдяки Ломаченко я вивчив кілька трюків. Я додам їх до свого стилю. У мене будуть інші великі бої. Я буду битися за чемпіонські титули. Мене не хвилює, проти кого мені доведеться битися. Я хочу отримати ці пояси. На них повинно бути моє ім'я», - заявив він.

Нагадаємо, поєдинок відбувся у Лондоні на арені О2. Українця продовжують вітати з перемогою. Тепер він окрім титулів чемпіона світу в легкій вазі за версіями Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) і Всесвітньої боксерської організації (WBO) має ще вакантний пояс Всесвітньої боксерської ради (WBC).