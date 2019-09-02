Cardi B показала навики стриптизерки (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 02 вересня 2019, 08:21

Американська зірка Cardi B виступила на фестивалі у Флориді. Так, протягом години знаменитість витанцьовувала у кольоровому костюмі.

Новину передає «Преса України».

Cardi B підготувала до фестивалю Made In America запальний номер та дуже гарячий різнокольоровий костюм. 26-річна хітмейкер продемонструвала у ньому результат мамопластики та ліпосакції. Так, її фігура явно змінилась.

Глядачі була взахваті від оновленої Cardi B, яка виконувала екзотичні танці.

Як відомо, виконавиця раніше працювала стриптизеркою. Тому як танцювати їй явно не треба розповідати. Під час виступу вона валялася на сцені, задирала ноги догори та демонструвала п’яту точку.

Нагадаємо, фестиваль пройшов у Флориді у минулі вихідні. Виступ Cardi B тривав годину. Як повідомлялось раніше, нещодавно зірка була удостоєна нагороди MTV VMA за кращу відеороботу.