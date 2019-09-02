Байки окупантів Криму: На півострів приїжджають заради пластичних операцій

Аня Мартинюк 02 вересня 2019, 07:43

Кримські окупанти продовжують розповідати про те, що на півострів активно з’їжджаються туристи. В тому числі з материкової України. На цей раз вони зазначили, з якою метою прибувають відпочивальники.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 вересня, російські ЗМІ, які захищають інтереси Володимира Путіна, зазначили, що у Криму прибувають туристи не лише з метою відпочинку. Як зазначає видання «РІА Крим», на півострів прибувають люди, які бажають зробити пластичну операцію. Зокрема, це «українці та європейці».

Така заява прозвучала з вуст завідувача кафедри щелепно-лицевої хірургії Медакадемії ім. Георгіївського, доктора медичних наук Сергія Безрукова. Він запевнив, що туристи найчастіше коректрують обличчя, груди, живіт.

«Медицина знаходиться в стороні від санкцій, які ми зараз спостерігаємо. Не тільки з України до нас їдуть, а й досить багато пацієнтів приїжджає з Німеччини і Данії. Школа пластичної хірургії в Криму має досвід багатьох десятиліть, це хороша школа. Основний напрямок (яке користується попитом у іноземців - ред.) - поліпшення стану, естетики особи, в першу чергу, це підтяжки, блефаропластика (корекція повік - ред.). У другу чергу - груди і все, що пов'язано з їх естетикою. І в третю - це пацієнти з необхідністю проведення абдоминопластики (видалення жиру і надлишковою шкіри в області живота - ред.)», - розповів він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що лікарі з Криму тікають, оскільки зарплати на півострові під час анексії мізерні.