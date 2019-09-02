Зеленський зробив заяву щодо участі в шоу «Кварталу-95»

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Володимир Зеленський неочікувано висловився про шоу студії «Квартал-95», яку донедавно очолював. Так, він не виключив свого повернення.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 вересня, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський збирається відвідати концерт «Кварталу-95». Навіть більше, він не виключив своєї появи на сцені.
Про це український лідер розповів в останньому інтерв’ю для каналу «1+1».
«Є ідея. Я хочу відвідати «Квартал». Хочу. Я не міг поїхати в Одесу на зйомку, бо у мене були справи. Але зараз в «Україні» в жовтні, я знаю, будуть зйомки «Квартал», і я хочу . Просто, офіційно, як глядач. Як не останній глядач. А може ще така ідея - вийти на сцену. Чому ні? Просто дуже дорогі квитки. Для мене буде дешевше на сцені, ніж сидіти за такі гроші», - пожартував він.
07:43: Байки окупантів Криму: На півострів приїжджають заради пластичних операцій
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