Зеленський зробив заяву щодо участі в шоу «Кварталу-95»

Аня Мартинюк 02 вересня 2019, 06:59

Володимир Зеленський неочікувано висловився про шоу студії «Квартал-95», яку донедавно очолював. Так, він не виключив свого повернення.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 вересня, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський збирається відвідати концерт «Кварталу-95». Навіть більше, він не виключив своєї появи на сцені.

Про це український лідер розповів в останньому інтерв’ю для каналу «1+1».

«Є ідея. Я хочу відвідати «Квартал». Хочу. Я не міг поїхати в Одесу на зйомку, бо у мене були справи. Але зараз в «Україні» в жовтні, я знаю, будуть зйомки «Квартал», і я хочу . Просто, офіційно, як глядач. Як не останній глядач. А може ще така ідея - вийти на сцену. Чому ні? Просто дуже дорогі квитки. Для мене буде дешевше на сцені, ніж сидіти за такі гроші», - пожартував він.